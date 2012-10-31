Кандидат по 14 округу заявляет, что оппозиция фальсифицирует выборы

Об этом он заявил УНИАН, комментируя заявление Объединенной оппозиции «Батькивщина» о том, что в 14 округе преднамеренно были уничтожены некоторые бюллетени, которые свидетельствовали о победе кандидата от «Батькивщины» Ивана Мельничука.

По словам В.Жеребнюка, оппозиция решила действовать по принципу: лучшая защита - это нападение, и поэтому когда их якобы поймали на фальсификациях, стали сами говорить о фальсификациях.

Так, В.Жеребнюк рассказал о том, что его оппонент И.Мельничук опережал его по результатам подсчета на полторы тысячи голосов, но в связи с повреждением бюллетеней они были пересчитаны и выяснилось, что побеждает уже В.Жеребнюк.

При этом на уточняющий вопрос, зачем было И.Мельничуку нарушать целостность пакетов с избирательной документацией, согласно которой он победил, В.Жеребнюк отметил, что не знает, и посоветовал спрашивать у оппозиции, а не у него.

«Я не говорю, что это они сами нарушили целостность пакетов, я просто видел, как доставлялись бюллетени в мешках, вместе с протоколами… и все это показало центральное телевидение, десятиминутный ролик», - заметил он.

Кроме того, В.Жеребнюк подчеркнул, что теперь голоса пересчитаны, и ЦИК приняла протоколы, которые свидетельствуют о его победе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, руководитель центрального избирательного штаба «Батькивщины» Александр Турчинов заявил, что в Винницкой области преднамеренно были уничтожены некоторые бюллетени, удостоверявшие победу кандидата от «Батькивщины» И.Мельничука.

«Ночью были повреждены коробки с бюллетенями, которые были предоставлены и собраны участковыми комиссиями за нашего кандидата», - сказал он. При этом, отметил А.Турчинов, И.Мельничук узнал об этом случайно. По его словам, впоследствии ОИК этого округа принимает решение о пересчете именно тех коробок с бюллетенями, которые были повреждены. «Представители от власти протянули решение о пересчете именно тех коробок, которые были уничтожены и которые были повреждены. В этих коробках нашли бюллетени за нашего кандидата, но в них были проставлены дополнительные отметки», - сказал А.Турчинов.

Соответственно, заметил он, эти бюллетени были признаны недействительными и таким образом уменьшается количество голосов за И.Мельничука и увеличивается за провластного кандидата.