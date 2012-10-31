Регионал говорит, что Тимошенко не голодает, а просто разгружает организм

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Партии регионов.

«Ю.Тимошенко, как и предполагалось, еще раз объявила голодовку, чем рассчитывает оказать давление на оценку результатов выборов международными наблюдателями и получить политические дивиденды»,- сказал он.

По мнению парламентария, голодовка Ю.Тимошенко - ни что иное, как попытка политических манипуляций.

“Подобными представлениями общество уже не удивишь. Это пройденный этап. И вообще, не стоит путать легкую разгрузку организма, к которой прибегают люди, которые заботятся о состоянии здоровья, с настоящей голодовкой”, - отметил он.

Депутат уверен, что Ю.Тимошенко понимает, что «выборы прошли без значительных нарушений, и просто играет на публику».

По его словам, «из-за сугубо личных меркантильных интересов» Ю.Тимошенко позволяет себе таким образом не считаться с мнением сограждан.

“Таким образом, она о себе не дает забыть - все время в медийном пространстве, но и пытается убедить всех, что идут фальсификации”, - отметил В.Олейник.

Депутат предполагает, что бывший премьер-министр повторно объявила голодовку, а не пошла на другой шаг, потому что в прошлый раз именно голодовка принесла ей политические дивиденды.

“Она старается поддерживать образ жертвы, поэтому голодовка якобы ради идеи для этого идеально подходит. И вообще странно получается – Ю.Тимошенко голодает, а ее партнеры призывают отказаться от подобной идеи. Если лидер права, то ее надо поддержать. Когда же этого нет, то это фальшь”, - констатировал парламентарий.

Он напомнил, что когда во время протестов против «языкового» законопроекта голодали студенты, их в бессознательном состоянии забирала скорая. “Ю.Тимошенко вряд ли доводить себя до подобного состояния, потому что слишком себя любит. Для нее объявить голодовку — наверное, лучший способ попробовать повлиять на мнение международных наблюдателей”, - считает В.Олейник.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко в знак протеста против фальсификации выборов объявила бессрочную голодовку в центральной клинической больнице «Укрзализницы».

Напомним, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Совет Европы и Парламентская Ассамблея НАТО критически оценили украинские выборы. Как заявила глава краткосрочной миссии наблюдателей за выборами ОБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас, «мы говорим о большом дефиците демократии и мы говорим о демократическом регрессе в Украине. К сожалению, сегодняшней ситуацией, когда мы не смогли встретиться с госпожой Тимошенко, мы можем подтвердить наше заявление», - сказала В.Дуглас в Харькове 30 октября, после того как Государственная пенитенциарная служба Украины отменила разрешение на свидание Ю.Тимошенко с В.Дуглас.

Наблюдатели от ОБСЕ назвали отказ во встрече с Ю.Тимошенко нарушением ее прав.