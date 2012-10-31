Бойко говорит, что оценку ГТС завершат в ноябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Завершается оценка. Я думаю, что в ближайшее время мы получим окончательный результат. Я думаю, что это будет в течение ноября», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, вопрос о модернизации газотранспортной системы Украины будет решаться только после оценки стоимости активов ГТС, которую проводит компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев).

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.