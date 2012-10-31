В Киеве остановилась красная ветка метро
10:45, 31 октября 2012Политика
3791 0
В Киеве на Святошинско-Броварской линии метро остановлено движение поездов.
Очевидцы говорят, что кто-то был на рельсах
Как сообщает «Украинская правда», согласно официальной версии, причина – техническая.
Очевидцы предполагают, что это человек попал под поезд.
При подъезде к станции "Крещатик" половина поезда выехала на платформу и резко остановилась, поезд сигналил. В течение 5 минут поезд стоял, а спустя некоторое время были открыты двери в той части поезда, которая въехала на платформу.
Люди, находившиеся в вагонах в тоннеле, выходили через первый вагон.
Очевидцы говорят, что кто-то был на рельсах. Сотрудники метро говорят, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях по техническим причинам.
Мобильные телефоны в метро не работают.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter