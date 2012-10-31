В Киеве остановилась красная ветка метро

Как сообщает «Украинская правда», согласно официальной версии, причина – техническая.

Очевидцы предполагают, что это человек попал под поезд.

При подъезде к станции "Крещатик" половина поезда выехала на платформу и резко остановилась, поезд сигналил. В течение 5 минут поезд стоял, а спустя некоторое время были открыты двери в той части поезда, которая въехала на платформу.

Люди, находившиеся в вагонах в тоннеле, выходили через первый вагон.

Очевидцы говорят, что кто-то был на рельсах. Сотрудники метро говорят, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях по техническим причинам.

Мобильные телефоны в метро не работают.