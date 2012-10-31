ЦИК подтвердила победу Ильенко над Герегой

Об этом сообщается на сайте ЦИК по результатам подсчета 100% протоколов. За А.Ильенко проголосовали 32 965 избирателей, или 33,14%, за Галину Герегу проголосовали 32 774 избирателей, или 32,95%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в присутствии лидера "Свободы" Олега Тягнибока, юристов партии, народного депутата Владимира Яворивского, представителей СМИ были пересчитаны голоса.

Перед этим свободовцы обнаружили фальсификацию "уточненного" протокола ОИК №800244, где победил А.Ильенко: на участке свободовец набрал 539 голосов, а Г.Герега – 428, но в последний момент появился "уточненный" протокол, в котором все наоборот, – Г.Герега "набрала" 539 голосов, А.Ильенко – 428.

«Результат пересчета присутствующие встретили аплодисментами и возгласами "Слава Украине!"», - сообщили в "Свободе" и отметили, "беркутовцы" не пускали в помещению ОИК международных наблюдателей, в частности, от миссии ОБСЕ.