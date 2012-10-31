ЦИК обработал 97,14% протоколов (результаты)

По состоянию на 02.25 обработано 97,14% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 97,14% протоколов:

за Партию регионов проголосовало 30,37% избирателей (5 984 352 голосов);

за ВО «Батькивщина» - 25,27% (4 978 789);

за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,81% (2 722 509);

за Коммунистическую партию Украины - 13,32% (2 626 153);

за ВО «Свобода» - 10,28% (2 027 256);

за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58% (313 026);

за партию «Наша Украина» - 1,11% (218 841);

за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%; (213 313 голосов).

Остальные 13 партий набирают менее одного процента голосов.