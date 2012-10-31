В Черкасской области побеждает Тимошенко

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий этого округа.

Согласно этим данным, в ОИО №198 (с центром в г. Смела) победителем выборов стал президент Черкасского областного благотворительного фонда Виктора Тимошенко, беспартийный В.Тимошенко, который набрал 29,4% голосов. На втором месте - выдвиженец политической партии ВО «Свобода», докторант Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Сергей Рудык, которого поддержали 20,44% избирателей.

Еще в 4 округах области из 7продолжается обработка протоколов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным, обнародованным электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов, в округе №196 побеждает Геннадий Бобов, в 199-м округе - Валентин Ничипоренко.