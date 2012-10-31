Из ОИК №194 сбежал компьютерщик

Об этом сообщают наблюдатели от общественной сети "Опора".

"В городе Черкассы, исчез системный администратор, который вводит результаты голосования каждой УИК в информационно-аналитическую систему "Выборы народных депутатов" Единой информационно-аналитической системы "Выборы" с которой ЦИК получает данные", - цитирует Украинская правда.

Ранее ОИК 194 получила уже все протоколы от участковых комиссий, однако, "поскольку ключи к этой системе есть только у администратора, никто другой результаты пока вводить не может, что задерживает работу".

Кроме этого, кандидат от Партии регионов Виктор Парамонов и кандидат-самовыдвиженец Валентина Жуковская подали заявление в суд на бездеятельность ОИК, а кандидат от "Батькивщина" Николай Булатецкий обратился в прокуратуру по решению этой ситуации.

На эту минуту в ЦИК переданы чуть больше половины протоколов. У Н.Булатецкого - 41,15% голосов, у В.Жуковской - 25,46%.