ЦИК проработал 95,03% протоколов (результаты)

По состоянию на 18.52 обработано 95,03% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 95,03% протоколов, за Партию регионов проголосовало 30,68% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,05%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,72%; за Коммунистическую партию Украины - 13,45%; за ВО «Свобода» - 10,13%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,59%; за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%; за партию «Наша Украина» - 1,10% избирателей.

Все остальные 13 партий набирают менее одного процента голосов.