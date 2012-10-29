На округе в Оболонском районе Киева почти прекратили обработку протоколов

15:25, 29 октября 2012
Политика
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В одномандатном избирательном округе № 217 (Киев, Оболонский район) до сих пор обработано лишь 3,79% протоколов по подсчету голосов на выборах народных депутатов Украины 28 октября.

Члены избирательной комиссии. выборы

Как свидетельствуют обнародованные по состоянию на 15.15 данные на официальном сайте ЦИК, уже более двух часов количество обработанных протоколов в этом округе не изменяется и остается на уровне 3,79% при общем количестве обработанных протоколов на всех 13 столичных округах на уровне 39,88%.

По результатам обработанных протоколов, в округе № 217 пока лидирует выдвиженец ВО "Батькивщина" Александр Бригинец с результатом 33,58% голосов.

В 214-м округе (Днепровский район) по результатам 32,09% обработанных протоколов вновь изменился лидер гонки. Теперь самовыдвиженец Олесь Довгий при поддержке 36,90% избирателей опережает своего ближайшего конкурента, выдвиженца партии "УДАР" Виктора Чумака, за которого проголосовали 36,67% избирателей.

Изменился лидер гонки и в 216-м округе (Днепровский район) – по результатам обработки 29,72% лидирует выдвиженка партии "Батькивщина" Ксения Ляпина (28,33%). Народный депутат опережает своего ближайшего конкурента – самовыдвиженца Александра Супруненко лишь на 0,33 % голосов.

В других округах столицы лидеры не изменились.

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