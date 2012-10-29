На округе в Оболонском районе Киева почти прекратили обработку протоколов

Как свидетельствуют обнародованные по состоянию на 15.15 данные на официальном сайте ЦИК, уже более двух часов количество обработанных протоколов в этом округе не изменяется и остается на уровне 3,79% при общем количестве обработанных протоколов на всех 13 столичных округах на уровне 39,88%.

По результатам обработанных протоколов, в округе № 217 пока лидирует выдвиженец ВО "Батькивщина" Александр Бригинец с результатом 33,58% голосов.

В 214-м округе (Днепровский район) по результатам 32,09% обработанных протоколов вновь изменился лидер гонки. Теперь самовыдвиженец Олесь Довгий при поддержке 36,90% избирателей опережает своего ближайшего конкурента, выдвиженца партии "УДАР" Виктора Чумака, за которого проголосовали 36,67% избирателей.

Изменился лидер гонки и в 216-м округе (Днепровский район) – по результатам обработки 29,72% лидирует выдвиженка партии "Батькивщина" Ксения Ляпина (28,33%). Народный депутат опережает своего ближайшего конкурента – самовыдвиженца Александра Супруненко лишь на 0,33 % голосов.

В других округах столицы лидеры не изменились.