Ирпенский округ снова подтвердил репутацию конфликтного

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении кандидата от партии «УДАР».

«Я думаю, что фальсификации, свидетелями которых были десятки тысяч граждан 95-го округа, должны стать предметом тщательного расследования не только специальной комиссии ЦИК, но и прокуратуры Украины», - заявил А.Юраков.

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При этом, утверждая, что провластный кандидат имеет влияние на членов комиссий в округе, А.Юраков после завершения голосования заявил: «Мы знаем, чем сейчас занимаются за закрытыми дверями люди Мельника. Но это уже не вопрос победы или поражения, это уже сфера уголовной ответственности».

Вместе с тем, кандидат от партии «УДАР» выразил сомнение в целесообразности таких действий: «Я не понимаю, как Мельник сможет легитимизировать даже те 12-13%, якобы отданных за него голосов, а те пару процентов, которые ему сейчас попытаются дорисовать, его все равно не спасут».

«Я буду требовать тщательнейшего расследования всех действий команды проигравшего Мельника и доведу это дело до суда», - заявил А.Юраков.

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Как сообщал УНИАН, Гражданская сеть «Опора» заявляла, что для предотвращения злоупотреблений в наиболее проблемных округах ее наблюдатели будут осуществлять 100% покрытие избирательных участков. Такие округи выбирались по результатам отчетов долгосрочных наблюдателей о системных нарушениях со стороны участников избирательного процесса и жесткой конкуренции. В данный список «Опора» внесла и округ № 95 (центр – Ирпень, Киевская область).