ЦИК просит Генпрокуратуру исследовать ирпенский «феномен»

Центральная избирательная комиссия просит Генеральную прокуратуру Украины проверить факты массовых изменений гражданами своих избирательных адресов для голосования в Ирпене Киевской области.

Об этом говорится в соответствующем обращении заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной к генеральному прокурору Виктору Пшонке относительно фактов, изложенных интернет-изданием "Украинская правда" о принуждении студентов Национального университета государственной налоговой службы Украины и его винницкого филиала, а также родственников этих студентов обратиться в органы ведения Государственного реестра избирателей для временного изменения места голосования на избирательные участки, образованные на территории Ирпеня с целью избрания ректора этой академии Петра Мельника народным депутатом.

Ж.Усенко-Черная, в частности, обращает внимание на явную диспропорцию количества избирателей, которым временно изменено место голосования на избирательные участки, образованные в Ирпене, даже по сравнению с другими городами - центрами одномандатных избирательных округов, где расположены учебные заведения, такие как Национальный университет государственной налоговой службы Украины.

Заместитель председателя ЦИК приводит примеры изменения избирательных адресов в таких центрах, как Мироновка, Вышгород, Яготин, Кировоград, Луганск, в которых заявление об изменении избирательного адреса подали от одного до 18 избирателей, в то время как голосовать в Ирпене выразили желание 634 избирателя.

"Учитывая изложенное и с целью защиты прав избирателей, просим провести проверку обстоятельств, изложенных в информационном материале и принять соответствующие меры реагирования, о чем сообщить Центральную избирательную комиссию", - говорится в обращении.

Ж.Усенко-Черная отмечает, что согласно пункту 4 части 1 статьи Закона "О прокуратуре", принятие мер по устранению нарушений закона, от кого бы они ни исходили, восстановление нарушенных прав и привлечение в установленном законом порядке к ответственности лиц, которые допустили эти нарушения, возложено на органы прокуратуры.

В обращении также отмечается, что за препятствование свободному голосованию граждан, связанное с подкупом, обманом или принуждением, предусмотрена уголовная ответственность по статье 157 Уголовного кодекса Украины.