ОПОРА обнародовала окончательный рейтинг нарушений избирательной кампании

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"На первом месте традиционно остается применение административного ресурса, и в целом в течение августа-октября нашими наблюдателями зафиксировано 457 случаев применения административного ресурса, среди которых наиболее распространенным оказался бюджетный и незаконная агитация должностных лиц в рабочее время с использованием служебного положения за отдельных кандидатов или политические партии", - сказала О.Айвазовская.

По ее словам, второе место в рейтинге нарушений занял подкуп избирателей (366 случаев), третье - препятствование ведению агитации (302 случая). Следующими в рейтинге идут нарушения правил агитации (268 случаев), влияние силовых структур (26 случаев) и давление на СМИ (16 случаев).

"На основании этого рейтинга можем делать предварительные выводы, что избирательная кампания особо не отличалась из месяца в месяц своей агрессивностью. Рейтинг остается в этой же конфигурации. Тем не менее, жесткость последнего месяца больше выражена в негативной рекламе, антирекламе, негативной агитации, которая подается в анонимном порядке и однозначно является черным пиаром", - резюмировала О.Айвазовская.

В свою очередь, аналитик кампании наблюдения сети ОПОРА Александр Неберикут отметил, что на финише кампания характеризуется массовым всплеском медийной, уличной агитации и внешней рекламы, к которой прибегают все субъекты избирательного процесса.

"Участились случаи "грязной" агитации в одномандатных округах, что обусловлено ростом градуса борьбы между ключевыми кандидатами за каждый голос избирателя. Тем не менее, надлежащей реакции со стороны правоохранительных органов и ЦИК, субъектов избирательного процесса на системные злоупотребления не было", – добавил он.

О.Айвазовская отметила, что для предотвращения злоупотреблений в наиболее проблемных округах ОПОРА будет осуществлять 100% покрытие избирательных участков наблюдателями сети. По ее словам, такие округа выбирались по результатам отчетов долгосрочных наблюдателей о системных нарушениях со стороны участников избирательного процесса и жесткой конкуренции.

В частности, ОПОРА выбрала для 100% покрытия такие округа: № 95 (центр – Ирпень, Киевская область), № 214 (Киев), № 105 (центр – Луганск, Октябрьский район), № 153 (центр – Ривне), № 73 (центр – Виноградов, Закарпатская область), № 186 (центр – Цюрупинск, Херсонская область), № 24 (центр – Днепропетровск, Самарский район), № 157 (центр – Сумы), № 17 (центр – Ладыжин, Винницкая область), 52 (центр – Дзержинск, Донецкая область).

"При выборе округов мы также использовали критерий территориального разнообразия, чтобы учесть специфику кампании на востоке, западе, юге, севере и в центре Украины. Одними из наиболее весомых аргументов являются данные наблюдателей об оценках насыщенности кампании и социологических структур, которые засвидетельствовали незначительный отрыв между основными конкурентами. Поэтому от справедливости подсчета голосов зависит и честность результатов выборов, соответственно, роль наблюдателей крайне важна", - отметила О.Айвазовская.