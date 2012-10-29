В Кременчугской колонии - 100 воспитанников проголосовали за ПР, 2 - за Ляшко
00:27, 29 октября 2012Политика
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Осужденные в Кременчугской воспитательной колонии (Полтавская обл) почти стопроцентно проголосовали за Партию регионов.
Воспитанники проголосовали исПРавно
Как сообщает корреспондент УНИАН, который находится в окружной избирательной комиссии избирательного округа №146, в 22.30 первыми протоколы с результатами сегодняшнего голосования в окружную комиссию привезли члены закрытого избирательного участка, который расположен в воспитательной колонии.
По итогам сдачи протоколов, стало известно, что в колонии голосовало 102 избирателя.
100 из них отдали свое предпочтение Партии регионов и два – Радикальной партии Олега Ляшко.
Что касается избрания народного депутата от Кременчуга, то 56 проголосовавших в колонии поддержали самовыдвиженца Юрия Шаповалова, а 44 - кандидата от Партии регионов Олега Надошу.
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