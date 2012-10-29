В Кременчугской колонии - 100 воспитанников проголосовали за ПР, 2 - за Ляшко

Как сообщает корреспондент УНИАН, который находится в окружной избирательной комиссии избирательного округа №146, в 22.30 первыми протоколы с результатами сегодняшнего голосования в окружную комиссию привезли члены закрытого избирательного участка, который расположен в воспитательной колонии.

По итогам сдачи протоколов, стало известно, что в колонии голосовало 102 избирателя.

100 из них отдали свое предпочтение Партии регионов и два – Радикальной партии Олега Ляшко.

Что касается избрания народного депутата от Кременчуга, то 56 проголосовавших в колонии поддержали самовыдвиженца Юрия Шаповалова, а 44 - кандидата от Партии регионов Олега Надошу.