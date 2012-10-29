Кличко: некоторые вещи, которые предлагает Тягнибок, для нас неприемлемы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии Виталий Кличко сообщил на пресс-конференции в избирательном штабе «УДАРа».

По словам В.Кличко, еще рано говорить об окончательных результатах голосования на парламентских выборах.

Лидер «УДАРа» отметил, что сейчас все представители его партии сосредоточены на том, чтобы защитить полученный результат.

Как сказал В.Кличко, только после этого можно будет говорить о дальнейшей работе в парламенте, в том числе о совместных действиях с другими политическими силами.

При этом он повторил, что «УДАР» не видит перспектив для совместной работы с Партией регионов и склоняется к сотрудничеству с оппозиционными «Батькивщиной» и «Свободой».

По словам В.Кличко, уже есть определенный совместный план действий, который «УДАР» намерен предложить своим будущим партнерам. В.Кличко сообщил, что в первую очередь он включает в себя такие пункты, как борьба с коррупцией, повышение ответственности власти, а также развитие местного самоуправления.

Лидер «УДАРа» добавил, что эти и другие предложения будут направлены потенциальным партнерам партии в будущем парламенте.

На вопрос журналистов, готов ли «УДАР» полноценно сотрудничать с радикальной «Свободой», В.Кличко ответил, что со многими вещами, которые предлагает «Свобода», его партия согласна.

Однако, по словам В.Кличко, те вещи, которые «попахивают» радикальным национализмом, неприемлемы.