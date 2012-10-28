Наблюдатель от ICES: Иногда мне кажется, что в Украине разгул демократии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в пресс-центре международных наблюдателей.

По его словам, вчера наблюдатели от ICES видели много не снятой рекламы. «Большие плакаты были сняты, а вот на уровне депутатов-мажоритарщиков были нарушения», - сказал он.

Также, по его словам, было зафиксировано крупное нарушение на одном из избирательных участков в Житомире, когда члена наблюдательной миссии, депутата Европарламента не пустили на открытие избирательного участка.

«Председатель комиссии очень долго искал инструкции и сказал, что у него не написано, что международный наблюдатель имеет право присутствовать при открытии избирательного участка. Мы в отчете напишем номер участка, фамилию этого человека, но это очень странное явление», - сказал А.Цинкер.

При этом он также отметил, что сегодня на Крещатике продолжали стоять палатки «Батькивщины». «Это прямая пропаганада», - добавил он.

«Порой мне кажется, что в Украине разгул демократии, создавались избирательные комиссии, когда боялись обидеть любую партию или список», - сказал он, добавив, что во многих странах представители парламентских партий являются постоянными членами комиссий.

А.Цинкер также отметил, что очень бурная борьба идет на уровне штабов, а избиратели ведут себя спокойно. «У меня такое ощущение, что украинский народ умнее своих политиков», - добавил он.

В миссию наблюдателей от ICES входят 68 человек из 7 стран Европейского Союза, США и Израиля.