Тигипко прогнозирует, что в новой ВР будет несколько оппозиций

Такое мнение в интервью газете «КоммерсантЪ – Украина» выразил кандидат в народные депутаты от Партии регионов, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Это никогда не будет работать на практике. Никогда! Проблемы начнутся сразу же. К тому же сегодня, я уверен, оппозиция и не хочет прийти к власти. Потому что прекрасно понимает - это сразу же приведет их к потере рейтингов. А это для них недопустимо, ведь все думают о выборах 2015 года», - сказал он.

В будущем парламенте С.Тигипко прогнозирует четкое разделение на власть и оппозиции. «Таких оппозиций будет три или две в зависимости от того, кто пройдет в Раду. Объединенная оппозиция никогда не объединится с партией УДАР. И если пройдет "Свобода", то и они со временем будут вести свою игру», - отметил он.

На вопрос, допускает ли он сотрудничество Партии регионов с оппозиционными фракциями, С.Тигипко ответил, что «нет, потому что они сами в этом не будут заинтересованы».

«Власть как раз всегда заинтересована в максимальном расширении коалиции, потому что это дает больше возможностей для проведения реформ. Но у оппозиции тут включится логика 2015 года, и они не пойдут на союз. Хотя лично меня это не пугает - мы сами будем брать на себя ответственность. Что касается конкретно партии «УДАР», то я не вижу у них конструктива. К тому же, глядя на позицию «УДАР» по ключевым вопросам, например, языковому, я чувствую, что мы с ними не сможем сотрудничать», - отметил С.Тигипко.