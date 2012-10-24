Офис «Батькивщины» в Сумах разрисовали свастикой

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Ирина Стегний, также предоставив образец такой листовки.

В частности, листовка выполнена в черно-белых тонах без выходных данных. Фото кандидата подписано, как «фото из домашнего архива». Здесь также есть надпись: «О.Медуница. К власти хочет НАЦИОНАЛ-ФАШИЗМ из ОУН-УПА».

По словам И.Стегний, также в почтовые ящики сумчан вбросили листовки на русском языке с заглавием «Фашисты идут» и подзаглавием «Какая команда – такой и местный кандидат!» и призывом «Сумчане! Выгоним фашистскую заразу из нашего города!». В листовке содержатся фото и короткий текст о таких политиках: экс-премьере Юлии Тимошенко, лидере ВО “Свобода” Олеге Тягнибоке, лидере партии “УДАР” Виталии Кличко и О.Медунице. В текстах о них есть многочисленные грамматические ошибки. В выходных данных этой листовки сказано, что заказчиком является ЧП «Русское Единство», тираж 50 тысяч экземпляров, ответственный за печать Аксенов С.

Сам О.Медуница заявил по этому поводу, что обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Ночью следующего дня на офисе Сумского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» появились нецензурные надписи в адрес О.Медуницы и свастика.

Надписи сделаны черной краской. Причем очевидно, что делали их несколько неизвестных, поскольку некоторые надписи размещены на значительной высоте многоэтажки, на первом этаже которой размещается офис.

«Если что-то не нравится – приди и скажи ему в глаза, зачем дом исписывать», - высказала возмущение местная жительница.

«Кому это выгодно – не трудно догадаться. Наши конкуренты уже вторую неделю занимаются распространением ложной информации о наших кандидатах и нашей политической силе ВО «Батькивщина», исписывают город нецензурными словами и лозунгами. Кто будет голосовать за тех, кто исписывает стены домов? Очень сомневаюсь, что таким образом они смогут вынудить людей голосовать за тех, за кого они никогда не собирались голосовать!», - сказал руководитель Сумского областного штаба «Батькивщины» Александр Лысенко.