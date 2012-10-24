Адвокат: здоровье Тимошенко ухудшилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

Более того, он отметил, что последние события, связанные с обнародованием видеозаписи из палаты, ухудшили состояние здоровья экс-премьера.

«То, что курс лечения не пройден, и что последние события негативно повлияли на состояние здоровья Юлии Владимировны, то есть свели на нет все лечение, которое проводилось до того, это однозначно», - сказал А.Плахотнюк.

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В то же время адвокат отметил, что Ю.Тимошенко готова продолжать лечение, однако не в таких условиях, в которых сейчас находится.

А.Плахотнюк скептически отнесся к возможности продолжения лечения Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии. По его мнению, в тюрьме будет продолжаться круглосуточное видеонаблюдение за экс-премьером.

«Я не думаю, что в колонии будет какой-то другой режим лечения, имеется в виду видеонаблюдение и т.д. Будет ли это эффективно, непонятно», - отметил А.Плахотнюк.

Адвокат подчеркнул, что Ю.Тимошенко продолжает передвигаться только с помощью ходунков. По его мнению, экс-премьер остается больной. «Справки о том, что она здорова, не может существовать просто физически, потому что по состоянию здоровья она не вылечилась и, я думаю, ни один врач не подпишет такую справку», - отметил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября Государственная пенитенциарная служба Украины обратилась в Министерство здравоохранения Украины с просьбой созвать Международную медицинскую комиссию с участием украинских медиков и врачей немецкой клиники «Шарите», которые непосредственно руководят реабилитационным процессом Ю.Тимошенко, с дальнейшим проведением консилиума для принятия решения по заявлению осужденной о переводе в колонию.