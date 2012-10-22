Тимошенко прекратила лечение из-за обнародованного видео

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Харьковской больницей заявил ее адвокат, народный депутат Сергей Власенко.

По его словам, Ю.Тимошенко прекратила лечение с 17 октября.

«Начиная с 17 октября, она не проходит никакого лечения в связи с публикацией этого позорного видео, в том числе снятого скрытой камерой во время осуществления медицинских процедур, а также на основании информации, которую мы получили из источников в пенитенциарной службе о том, что эти съемки делаются во всех помещениях 9-го этажа ЦКБ № 5. В связи с этим Юлия Владимировна прекратила принятие каких-либо медицинских процедур», - сказал С.Власенко.

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Он подчеркнул, что защита экс-премьера обратилась к правоохранительным органам с требованием возбудить уголовное дело в связи с ведением видеонаблюдения и публикацией отснятого материала.

По словам С.Власенко, и суд, и защита Ю.Тимошенко имеют письмо экс-начальника Качановской исправительной колонии Ивана Первушкина, который сообщал суду о том, что видеозапись в больнице «Укрзализныци» не ведется.

С.Власенко выразил убеждение, что публикация видеоматериалов – «это спланированная акция» и «это действо полностью зависит от Виктора Януковича».

Он напомнил, что в связи из-за обнародования видео Ю.Тимошенко требует вернуть ее обратно в Качановскую колонию.

Защитник отметил, что немецкие врачи сделали публичное заявление, в котором поддержали позицию Ю.Тимошенко. По словам С.Власенко, приезд врачей из берлинской клиники «Шарите» для выписки Ю.Тимошенко не обязателен.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко требует выписать ее из больницы «Укрзализныци» в Харькове и вернуть ее в колонию из-за невозможности лечиться под постоянным видеонадзором.

Об этом говорится в письме Ю.Тимошенко к Президенту Украины Виктору Януковичу, текст которого обнародовал 19 октября ее адвокат Сергей Власенко.

Экс-премьер отметила, что «лечиться будет на свободе, когда никто не будет подглядывать за ней в замочную скважину».

Ю.Тимошенко отметила, что факт наличия постоянной скрытой видеосъемки доказан.

Ю.Тимошенко написала, что значительная часть медицинских мероприятий, которые проводятся в процедурной комнате, нуждается в полном снятии одежды, и скрытые видеокамеры это все фиксировали и продолжают фиксировать.

«Работники колонии, которые меня поддерживают, после обнародования этих видеозаписей на каналах телевидения передали мне точный план расположения всех скрытых видеокамер, которые установлены по вашему поручению в помещениях, где я нахожусь. Обществу, возможно, будет интересно узнать, что три видеокамеры установлены в комнате для конфиденциальный встреч с защитниками, две скрытые видеокамеры - непосредственно в душевой кабинке, по одной – над каждым из двух унитазов», - написала Ю.Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что в специальной комнате возле ее тюремной палаты размещены мониторы круглосуточного видеонаблюдения за ней, которое осуществляют исключительно мужчины-офицеры, работающие в колонии.

Ю.Тимошенко убеждена, что эти видеозаписи передаются в электронной форме Президенту Украины.

Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба настаивает, что никакие записи в палате Ю.Тимошенко не ведутся.