Тюремщики просят Богатыреву созвать международный консилиум для Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины обращается в Министерство здравоохранения Украины с просьбой созвать Международную медицинскую комиссию с участием украинских медиков и врачей немецкой клиники «Шарите», которые непосредственно руководят реабилитационным процессом осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, с последующим проведением консилиума для принятия решения по заявлению осужденной о переводе в колонию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС.

Государственная пенитенциарная служба Украины напоминает, что 19 октября на имя начальника Качановской исправительной колонии (№54) осужденной Ю.Тимошенко было подано заявление о ее желании быть переведенной из ЦКБ «Укрзалізниці», где она в настоящее время проходит курс реабилитации, в колонию.

В связи с чем ГПтС просит провести консилиум для принятия решения по существу заявления осужденной.

В соответствии с заключением Международной медицинской комиссией будет принято окончательное решение о возможности возвращения осужденной Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии, отметили в пресс-службе ГПтС.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Ю.Тимошенко обратилась с заявлениями к начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу харьковской больницы № 5 с требованием прекратить ее лечение и перевезти в тюремную камеру.

"Несмотря на незаконченное лечение прошу выписать меня из Центральной клинической больницы "Укрзалізниці"", - написала Ю.Тимошенко в своем заявлении.

Экс-премьер считает невозможным продолжать лечение под постоянным наблюдением скрытых видеокамер, записи из которых обнародуются в Интернете. "Учитывая изложенное и ввиду того, что мое лечение еще не закончено, требую от вас выписать меня из больницы в ближайшее время и оказать соответствующую медицинскую помощь", - требует она.