Кандидат от оппозиции по одесскому округу - в реанимации

Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко.

По его словам, на место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, работали эксперты, зафиксировавшие ДТП.

«Решается вопрос о возбуждении по этому факту уголовного дела. Следствием будут установлены причины и обстоятельства дорожной аварии», - сказал В.Шаблиенко.

Как уточнили УНИАН в предвыборном штабе одесской ВО «Батькивщина», поддерживающей данного кандидата-самовыдвиженца по Белгород-Днестровскому округу №141, сегодня примерно в 04.00 А.Дубовой попал в ДТП когда возвращался на автомобиле Mazda в дом родителей в селе Шевченково Килийского района Одесской области, чтобы немного отдохнуть.

В результате аварии А.Дубовой на некоторое время потерял сознание. Сейчас он находится в реанимационном отделении Килийской райбольницы.

«Сейчас А.Дубовой находится реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Врачи оценивают его состояние как тяжелое», - говорится в заявлении пресс-службы ВО «Батькивщина».

Объединенная оппозиция потребовала немедленного расследования всех обстоятельств данного происшествия.

«Руководство штабов и кандидаты по мажоритарным округам, поддержанные Объединенной оппозицией, требуют тщательного расследования всех обстоятельств ДТП и установления виновников аварии», - говорится в заявлении пресс-службы Объединенной оппозиции.