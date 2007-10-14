Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Днепропетровске
14:53, 14 октября 2007Политика
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Телеграмма Президента РФ Ющенко
Президент России Владимир ПУТИН выразил соболезнования Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в связи с трагедией в Днепропетровске.
Как сообщает РИА «Новости», по информации пресс-службы Кремля, в телеграмме В.ПУТИНА говорится: "С глубокой скорбью узнал о трагедии в Днепропетровске, повлекшей человеческие жертвы. Прошу передать родным и близким погибших самые искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим.
Как сообщал УНИАН, 13 октября в микрорайоне Победа Днепропетровска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, 10 человек погибли, 23 человека пострадали (из них 6 детей).
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