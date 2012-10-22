Активисток Femen допросили из-за спиленного ними поклонного креста

Об этом сообщается на сайте Femen.

«Сегодня, 22 октября, в 10.30 Печерским отделением милиции была допрошена лидер женского движения Femen Анна Гуцол по поводу поваленного над Майданом креста. Повестки были присланы троим подозреваемым: Инне Шевченко, Анне Гуцол и Оксане Шачко», - сообщается на сайте.

«Femen связывает возбуждение уголовного дела за крестоповал с недавним требованием Президента Януковича наказать по всей строгости участниц этого "варварства". Подтверждением этой версии служит дата постановления прокуратуры об отмене постановления милиции об отказе от возбуждения уголовного дела 17 октября - в день заявления Януковича», - говорится в сообщении.

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В то же время в Управлении столичной милиции УНИАН сообщили, что уголовное дело не возбуждалось, ведется лишь доследственная проверка, в рамках которой активисток движения вызвали в Печерское райуправление милиции для опрашивания. Ранее эти процедуры невозможно было осуществить из-за того, что девушки находились за границей, хотя соответствующие действия по их вызову для получения пояснений проводились.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с руководителями церквей и религиозных организаций потребовал от правоохранительных органов принять самые строгие меры к тем, кто спилил крест в центре Киева.

«Я требую от правоохранительных органов самого строгого ответа на это варварство», - сказал В.Янукович.

В частности, говоря о «самом позорном» инциденте, когда в центре Киева спилили крест, В.Янукович сказал: «Я считаю, что такого в нашем государстве не должно быть, и мы должны стремиться, чтобы такого больше никогда не было, это очень тревожный сигнал и очень опасное проявление, на которое мы будем реагировать должным образом согласно украинскому законодательству».

Ранее, в августе этого года активистки женского движения Femen спилили бензопилой и свалили крест жертвам политических репрессий в Киеве возле Октябрьского дворца.

При этом они заявили, что сделали это в знак поддержки российской группы «Pussy Riot».

По факту повреждения креста милиция возбудила уголовное дело (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство») и начала досудебное следствие.