Янукович требует самого сурового наказания для Femen

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время встречи с руководителями церквей и религиозных организаций.

«Я требую от правоохранительных органов самого строгого ответа на это варварство», - сказал В.Янукович.

Он заметил, что общество доверяет церкви, и все же нельзя сказать, что сознание всех людей соответствует высоким моральным принципам.

«Мы не можем сказать, что сознание всех людей является таким, чтобы мы были спокойны за моральное состояние общества», - сказал Президент.

Он заметил, что имеет в виду разные инциденты, и самым позорным В.Янукович назвал инцидент, когда в центре Киева спилили крест.

«Я считаю, что такого в нашем государстве не должно быть, и мы должны стремиться, чтобы такого больше никогда не было, это очень тревожный сигнал и очень опасное проявление, на которое мы будем реагировать должным образом согласно украинскому законодательству», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года активистки женского движения Femen спилили бензопилой и свалили крест жертвам политических репрессий в Киеве возле Октябрьского дворца.

При этом они заявили, что сделали это в знак поддержки российской группы «Pussy Riot».

"В день вынесения приговора женское движение выражает поддержку и уважение своим российским коллегам из группы Pussy Riot. В знак солидарности с жертвами кремлевско-поповского режима Femenки свалили поклонный крест...", - заявили тогда в Femen.

По факту повреждения креста милиция возбудила уголовное дело (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство»). Начато досудебное следствие.