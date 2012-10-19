Батькивщина и Свобода подписали «цементное» соглашение о коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк подчеркнул во время подписания, что «Батькивщина» вместе со «Свободой» является той мощной силой, которая способна победить Партию регионов.

Он сказал, что подписанием этого соглашения четко определяется ряд шагов и перечень законов, которые демократические силы будут делать в новом составе ВР.

«Такое соглашение дает четкий ответ на вопрос, кто с народом», - сказал А.Яценюк. Он выразил убеждение, что демократические силы в новом составе ВР будут иметь большинство.

В свою очередь лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок отметил, что коалиция демократических сил в парламенте устранит все негативные последствия двухлетнего правления нынешнего режима. Он сказал, что новая коалиция приступит к обновлению действующего законодательства, которое далеко не демократическое.

«Это соглашение является определенным цементом, который скрепит наши благородные проукраинские намерения», - сказал О.Тягнибок.

Перед подписанием документа А.Яценюк сообщил, что это соглашение также было подписано лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко.

«Она вчера передала эти документы через адвоката», - сказал А.Яценюк.

Также документ, кроме А.Яценюка и О.Тягнибока, подписали лидер Народного руха Украины Борис Тарасюк, представитель «Народной самообороны» Юрий Грымчак, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, лидер ПРП Сергей Соболев и лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко, а также первый заместитель лидера «Батькивщины» Александр Турчинов.