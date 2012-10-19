Эксперты просчитали три сценария для Украины после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования «Три сценария развития отношений Украина – ЕС после выборов-2012», проведенного Институтом мировой политики и презентованного на пресс-конференции первым заместителем руководителя этого института Сергеем Солодким.

Он сообщил, что сценарии развития отношений определены на основании проведенных интервью с дипломатами и функционерами Евросоюза. Всего было опрошено 30 экспертов.

«67% опрошенных экспертов ответили, что будет статус-кво, то есть никаких изменений в отношениях не произойдет», - сказал С.Солодкий.

По его словам, эксперты отмечали, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть подписано. «Сейчас эта ситуация выглядит как 50 на 50», - сказал он.

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В то же время эксперты отмечали, что это соглашение вряд ли будет ратифицировано, если Украина не выполнит трех условий, выдвинутых Европейским Союзом, а именно – решение проблемы выборочного правосудия, проведение демократических выборов, дальнейшее реформирование страны.

«Подписание может быть, потому что ЕС руководствуется одним из аргументов, что Юлия Тимошенко сама просит, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано», - сказал С.Солодкий.

В то же время он отметил, что Евросоюз не очень хочет сейчас говорить о том, что соглашение будет подписано, чтобы оставить «поле для маневра», поскольку если сейчас Украине сообщить, что соглашение будет подписано, то украинская власть расслабится.

С.Солодкий отметил, что опрошенные эксперты обращали внимание на то, что Украина - это не Беларусь. «Поэтому полностью блокировать и отталкивать ее от сотрудничества было бы нерезонно», - сказал он.

По его словам, соглашение может быть подписано при условии, что парламентские выборы в Украине будут признаны Евросоюзом «хотя бы на минимально демократическом уровне, поскольку в целом в демократические выборы никто не верит».

Он также отметил, что ЕС будет наблюдать не только за ходом избирательной кампании и днем голосования, а также за поствыборным периодом, в частности за тем, как будет формироваться парламентское большинство.

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По словам С.Солодкого, эксперты Европейского Союза отмечали, что были поражены «парламентским феноменом тушек», который состоялся в 2010 году, когда депутаты или перекупались, или переходили в большинство.

С.Солодкий также отметил, что во время общения с экспертами ЕС наблюдалась своеобразная растерянность, неопределенность и отсутствие четкого плана, что делать с Украиной после выборов.

Институт мировой политики проанализировал три возможных сценария развития Украины и ЕС после выборов – негативный, статус-кво и оптимистический.