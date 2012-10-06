Эксперт предсказал будущее участникам выборов

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции относительно будущего политических партий после парламентских выборов выразил директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Во всяком случае, противостояния, которые определились на этих выборах, они продолжатся и после избирательной кампании», - отметил он и добавил, что ожидать существенных изменений, в частности, перехода кого-то на сторону власти или наоборот, в ближайшее время не стоит.

В то же время В.Фесенко не исключил появления «перебежчиков» и «тушек», но это будут скорее «миграции на уровне политических индивидов, а не политических субъектов».

Вместе с тем, по убеждению политолога, парламентские выборы должны кардинально повлиять на определение основных фаворитов будущих президентских выборов. «Одним из фаворитов уже сейчас становится Виталий Кличко. Кроме игроков, которые уже были, - я имею в виду действующего Президента, фактического лидера Объединенной оппозиции сейчас Арсения Яценюка и некоторых других», - сказал В.Фесенко.

По теме: Оппозицию и Кличко пытаются поссорить с помощью социологов

Кроме того, он отметил, что не видит будущего для партий, которые на этих выборах не преодолеют пятипроцентный избирательный барьер. В частности, он отметил «Нашу Украину». «Это партия, которая приходит в упадок, и я не вижу факторов, которые бы могли изменить тенденцию упадка. Это звезда, которая сходит с политической арены Украины», - считает В.Фесенко.

В то же время он предположил, что ВО «Свобода» преодолеет избирательный барьер, и она имеет будущее, как монополист в нише украинского национализма.

В.Фесенко отметил, что судьба партии Наталии Королевской «Украина - Вперед!» зависит от эффективной технологической работы на финише избирательной кампании. «Спонсоры очень много вложили в эту партию, поэтому для них это уже вопрос принципа», - сказал он и добавил, что если они обеспечат партии прохождение избирательного барьера, то не будут «играть в простую, примитивную игру – отдать эти голоса парламентскому большинству».

«Ситуативно могут отдавать, но я думаю, что эта игра рассчитана на большую перспективу и будет не такой простой, как многим кажется», - отметил В.Фесенко.

Также он предположил, что в будущем в Объединенной оппозиции состоится определенное изменение стилистики и перестановки в руководстве. «Если будет второе, а не дай Бог, для Объединенной оппозиции, третье место на этих выборах, это будет серьезная проблема и неминуемо возникнут конфликты внутри», - добавил политолог.

Кроме того, В.Фесенко предположил, что объединение партии «УДАР Виталия Кличко» с «Батькивщиной» в единую политическую силу не состоится, но сотрудничество вполне вероятно.

По теме: ПР придется делать ставку: легитимные выборы, или выигрыш любой ценой

Говоря о перспективах Партии регионов, политолог отметил, что не видит ни людей, ни предпосылок для ее функционирования по европейским политическим стандартам.

«Ориентир для этой партии известен, и многие из «регионалов» этого не скрывают – это «Единая Россия». Вот на кого будут ориентироваться, по какой модели будут строить собственное политическое будущее», - сказал В.Фесенко.