Ющенко призывает граждан прийти на выборы

Об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

В.Ющенко считает, что действующий закон «О выборах народных депутатов» способствует фальсификации результатов выборов, а также криминализации власти из-за сохранения депутатской неприкосновенности.

«Закон о выборах является серьезно дефектным и формирует искушение манипуляции. Он сохраняет закрытые избирательные списки, при этом мы говорим, что проблемой остается и криминализация власти. Законодательство стимулирует фальсификации. Это законодательство принимали и власть, и оппозиция», – констатировал В.Ющенко.

При этом он призвал украинцев активно принять участие в голосовании, чтобы помешать фальсификациям. «Никакие видеокамеры, никакие наблюдатели не устранят те проблемы, которые сформированы на уровне закона. Нивелировать их можно явкой избирателей – чем выше явка, тем меньше шансов для фальсификации», – считает лидер «Нашей Украины».