Ющенко призывает граждан прийти на выборы
Лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко призывает граждан прийти на выборы, потому что «чем выше явка, тем меньше шансов для фальсификаций».
Об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».
В.Ющенко считает, что действующий закон «О выборах народных депутатов» способствует фальсификации результатов выборов, а также криминализации власти из-за сохранения депутатской неприкосновенности.
«Закон о выборах является серьезно дефектным и формирует искушение манипуляции. Он сохраняет закрытые избирательные списки, при этом мы говорим, что проблемой остается и криминализация власти. Законодательство стимулирует фальсификации. Это законодательство принимали и власть, и оппозиция», – констатировал В.Ющенко.
При этом он призвал украинцев активно принять участие в голосовании, чтобы помешать фальсификациям. «Никакие видеокамеры, никакие наблюдатели не устранят те проблемы, которые сформированы на уровне закона. Нивелировать их можно явкой избирателей – чем выше явка, тем меньше шансов для фальсификации», – считает лидер «Нашей Украины».