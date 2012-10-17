Азаров намекает, что судьба Киева будет зависеть от того, как здесь проголосуют
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев реконструируется темпами, которых город никогда не знал.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после открытия автомобильной дороги от железнодорожной платформы «Левый берег» до Харьковского путепровода.
«Киев реконструируется темпами, которых никогда не знал», - сказал Н.Азаров.
Он отметил, что в планах правительства еще много объектов, которые будут реконструированы и «которые способны превратить нашу столицу в красивый европейский город. Но приближаются выборы. Это как раз даст возможность киевлянам оценить, нужна ли им эта работа. Может, не надо, может, мы зря с Александром Павловичем (Поповым, главой КГГА – УНИАН) стараемся. Я всегда задаю вопрос: нужны ли эти объекты… А вот у киевлян на выборах спросим… И как ответят на выборах, так дальше будем действовать».
Как сказал Н.Азаров, «у вас была хорошая власть в Киеве 5 лет. Она ничего не строила, но она очень нравится киевлянам».