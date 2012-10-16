У Ющенко назвали «Батькивщину» и «Удар» фабриками тушек

Об этом заявила кандидат в депутаты от партии «Наша Украина» Ирина Ванникова.

«Если в основе политических сил лежат ценности - они могут найти общую платформу для действий. Двое желающих попасть во власть, которые работают на чужих деньгах, никогда таких договоренностей не достигнут. В таких партийных проектах желающих получить власть всегда будет больше, чем мест в парламенте», - сказала она.

Ирина Ванникова отметила, что публичная ссора, возникшая между «Батькивщиной» и УДАРом из-за провала согласования кандидатов-мажоритарщиков, свидетельствует о том, что их главная цель - не взаимное усиление для борьбы с властью, а получение максимального результата для себя.

«Ни о какой реальной оппозиционности не идет. Никакой идеологии нет. «Удар» - это БЮТ-2. Один стремится занять место другого, поэтому такая ситуация была предсказуема. Интересно, будет ли кто из их лидеров оправдываться перед избирателями знаменитым «Пропало все!", - считает Ирина Ванникова.

При этом она напомнила, что партии без идеологий превращаются в «фабрики тушек» в парламенте, и эта характеристика относится и Объединенной оппозиции и «Удар».

Следовательно, будущее сотрудничество в парламенте стала еще более сомнительной, зато реальностью могут стать прогнозы о возможном блокировании «Удар», который по некоторым социологическим опросам опережает оппозицию, и Партии регионов в парламенте.

«Произошел большой обман избирателей», - констатировала Ирина Ванникова.