Пинзеник: мы где-то заблудились между стабильностью и благополучием

Главная проблема роста государственного долга - это дефицит бюджета.

Об этом заявил кандидат в депутаты от партии "УДАР" Виктор Пинзеник в эфире ICTV.

"Внешний долг Украины 129 млрд долларов. Но он включает не только государственный, но и долги банков и экономики", - подчеркнул он.

По словам Пинзеника, правительство и Нацбанк имеют внутренние и внешние финансовые обязательства на сумму 492 млрд гривен. "Причина которая порождает долг - жизнь с дефицитом бюджета. Страна в этом году не выполняет бюджет. На мой взгляд, дефицит бюджета будет около 4%", - отметил он.

Пинзеник объяснил, что в дополнение к этой проблеме в Украине ухудшается инвестиционный климат, а все это происходит на фоне кризисных явлений в мировой экономике. "В этот период стихийного бедствия мы где-то заблудились между стабильностью и благосостоянием", - иронично заметил он. "Мы можем сколько угодно печатать бумажек. Но если мы производим 30 тысяч гривен реального продукта на душу населения - это и потолок доходов, которые мы можем получить", - считает Пинзеник.

ТСН