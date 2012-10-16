Пинзеник: мы где-то заблудились между стабильностью и благополучием
Государственный долг Украины составляет 129 млрд долларов, - подсчитал Пинзеник.
Главная проблема роста государственного долга - это дефицит бюджета.
Об этом заявил кандидат в депутаты от партии "УДАР" Виктор Пинзеник в эфире ICTV.
"Внешний долг Украины 129 млрд долларов. Но он включает не только государственный, но и долги банков и экономики", - подчеркнул он.
По словам Пинзеника, правительство и Нацбанк имеют внутренние и внешние финансовые обязательства на сумму 492 млрд гривен. "Причина которая порождает долг - жизнь с дефицитом бюджета. Страна в этом году не выполняет бюджет. На мой взгляд, дефицит бюджета будет около 4%", - отметил он.
Пинзеник объяснил, что в дополнение к этой проблеме в Украине ухудшается инвестиционный климат, а все это происходит на фоне кризисных явлений в мировой экономике. "В этот период стихийного бедствия мы где-то заблудились между стабильностью и благосостоянием", - иронично заметил он. "Мы можем сколько угодно печатать бумажек. Но если мы производим 30 тысяч гривен реального продукта на душу населения - это и потолок доходов, которые мы можем получить", - считает Пинзеник.