Семенюк: у меня шея есть, а хомут будет

Председатель Фонда государственного имущества Украины, член Социалистической партии Украины Валентина СЕМЕНЮК после формирования нового состава Кабинета Министров Украины будет продолжать заниматься политикой.

Как сообщает пресс-служба СПУ, об этом В.СЕМЕНЮК сказала телеканалу НТН.

На вопрос, чем она будет заниматься после формирования нового состава Кабинета Министров, В.СЕМЕНЮК ответила: "Политикой. Буду дальше работать, объяснять людям. У меня шея есть, а хомут будет".

Она отметила, что не нужно “списывать Социалистическую партию, поверьте мне, я очень большой оптимист".