Семенюк: у меня шея есть, а хомут будет
13:45, 12 октября 2007Политика
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Глава ФГИУ - очень большой оптимист
Председатель Фонда государственного имущества Украины, член Социалистической партии Украины Валентина СЕМЕНЮК после формирования нового состава Кабинета Министров Украины будет продолжать заниматься политикой.
Как сообщает пресс-служба СПУ, об этом В.СЕМЕНЮК сказала телеканалу НТН.
На вопрос, чем она будет заниматься после формирования нового состава Кабинета Министров, В.СЕМЕНЮК ответила: "Политикой. Буду дальше работать, объяснять людям. У меня шея есть, а хомут будет".
Она отметила, что не нужно “списывать Социалистическую партию, поверьте мне, я очень большой оптимист".
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