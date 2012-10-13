Стипендии талантливым студентам после обещанного «повышения» станут ниже

Об этом идет речь в статье «И все-таки - наказание!», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели. Украина» (№36 от 12-19 октября в 2012 г.).

Министерство образования и науки, молодежи и спорта сообщило о разработке проекта правительственного постановления о значительном увеличении размеров стипендий победителям и участникам международных и всеукраинских интеллектуальных соревнований среди учеников общеобразовательных учебных заведений.

Впрочем, стипендии останутся значительно ниже прошлогодних, отмененных Кабмином Николая Азарова. Победителям международных олимпиад Минобразования вместо прошлогодних 2 тыс. 300 грн сначала пообещало 700 грн, а после «повышения» - 1 тыс. 200 грн.

«Увеличение стипендии с 1 октября 2012 года будет касаться значительного количества учащихся. В частности, размер стипендии Президента Украины участникам и призерам международных ученических олимпиад по базовым учебным предметам будет составлять: для участников - 1100 гривень в месяц (сейчас - 600 грн); для призеров - 1200 гривень в месяц (сейчас - 700 грн)», - говорится в заявлении в Минобразования.

Одаренным студентам будут платить «президентские» стипендии - на 30 грн меньше, чем обычные.

«Однако из-за отмены правительством Н.Азарова постановлений предшественников за 1999 и 2004 годы о порядке начисления президентских стипендий, новые цифры смахивают на наказание, а не на отличие», - отмечает издание.

Согласно этим постановлениям, для победителей международных олимпиад стипендию определяли бы, умножив сумму академической (730 грн) на коэффициент 4,375, а для участников - на 2,5. В итоге выходит 3 тыс. 194 грн и 1 тыс. 825 грн, соответственно, вместо 1 тыс. 200 и 1 тыс. 100 грн.

Даже если сравнить идеи нового проекта Минобразования с прошлогодними президентскими стипендиями, академическая стипендия 2011 года 530 грн, умноженная на коэффициенты, составляла в результате 2 тыс. 300 грн для победителей и 1 тыс. 325 грн для участников международных олимпиад.