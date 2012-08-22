Студенты - под Кабмином: Не вернут внуку стипендию - натравлю на Азарова кота

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста проходит под флагами "УДАРа", «За Родину» и Молодого народного руха.

Студенты держат в руках символическое исковое заявление в суд с требованием отмены этого постановления правительства, а также известный плакат с изображением кота и бабушки, на котором написано: «Если внуку не вернут стипендию - натравлю на Азарова кота».

Как сообщал УНИАН, активисты студенческих общественных организаций заявляли о намерении подать в суд иск к Кабмину и Министерству образования с требованием отменить правительственное постановление №526 от 13 июня 2012 года об изменении порядка индексации стипендий.

По их словам, согласно этому решению Кабмина, стипендии фактически уменьшились на сумму от 150 до 250 грн., и уже в июле студенты получили меньшие выплаты, чем в июне

«Если 1 сентября студенты на своих карточных счетах не увидят возмещения денег за летние месяцы, то они (власть – УНИАН) увидят еще один майдан – это будет студенческий майдан», - заявил, в частности, председатель Молодого народного руха Иван Крулько.