Кличко ответил Азарову, что УДАР готов сформировать Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая Азарова о том, что лидер «УДАРа» не имеет достаточного опыта в политике, чтобы претендовать на серьезные государственные должности.

«Власть сегодня очень тревожит динамика поддержки партии «УДАР» нашими избирателями. Только лишь этим можно объяснить заявление господина Азарова, который является действующим государственным деятелем, а все остальные таковыми не являются», - сказал В.Кличко.

Он также заявил, что партия готова после выборов сформировать Кабинет министров.

«В нашей команде есть специалисты, которые могут работать министрами, есть настоящие эксперты, но главное - наша эффективная команда не намерена бороться за должности и кресла. Мы боремся за идею, это тревожит очень многих, тех, кто теряет поддержку людей и занимается политической антирекламой», - отметил В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в интервью Николаевской областной государственной телерадиокомпании Н.Азаров заявил, что В.Кличко не имеет достаточного опыта в политике, чтобы претендовать на серьезные государственные должности.

Он отметил, что в состав команды В.Кличко вошли бывшие чиновники, которые уже были при власти.

«Сейчас появился популярный спортсмен, вокруг этого популярного спортсмена сформировались все эти бывшие деятели, которые, собственно говоря, завалили ситуацию в стране. Кличко может быть очень талантливый спортсмен, мне всегда нравится, когда он выступает, на рингах побеждает много. Поэтому к нему есть уважение, как к спортсмену, но какой из него государственный деятель? Ему сначала нужно попробовать на более простых вещах: я всегда говорю, что кто-то претендует на роль мэра Киева. А чего сразу на мэра Киева? А, возможно, есть такой поселок Боярка. Давайте, попробуем, дадим ему 2 года руководить Бояркой, а затем, если у него выйдет, даем ему Николаев, если выйдет Николаев, даем и Киев. Это логично будет. А что же мы, не зная никаких возможностей, способностей сразу говорим: давай его в президенты», - сказал Н.Азаров.