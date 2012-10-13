Кличко ответил Азарову, что УДАР готов сформировать Кабмин
Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко считает, что власть обеспокоена ростом рейтингов партии «УДАР».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая Азарова о том, что лидер «УДАРа» не имеет достаточного опыта в политике, чтобы претендовать на серьезные государственные должности.
«Власть сегодня очень тревожит динамика поддержки партии «УДАР» нашими избирателями. Только лишь этим можно объяснить заявление господина Азарова, который является действующим государственным деятелем, а все остальные таковыми не являются», - сказал В.Кличко.
Он также заявил, что партия готова после выборов сформировать Кабинет министров.
«В нашей команде есть специалисты, которые могут работать министрами, есть настоящие эксперты, но главное - наша эффективная команда не намерена бороться за должности и кресла. Мы боремся за идею, это тревожит очень многих, тех, кто теряет поддержку людей и занимается политической антирекламой», - отметил В.Кличко.
Как сообщал УНИАН, 12 октября в интервью Николаевской областной государственной телерадиокомпании Н.Азаров заявил, что В.Кличко не имеет достаточного опыта в политике, чтобы претендовать на серьезные государственные должности.
Он отметил, что в состав команды В.Кличко вошли бывшие чиновники, которые уже были при власти.
«Сейчас появился популярный спортсмен, вокруг этого популярного спортсмена сформировались все эти бывшие деятели, которые, собственно говоря, завалили ситуацию в стране. Кличко может быть очень талантливый спортсмен, мне всегда нравится, когда он выступает, на рингах побеждает много. Поэтому к нему есть уважение, как к спортсмену, но какой из него государственный деятель? Ему сначала нужно попробовать на более простых вещах: я всегда говорю, что кто-то претендует на роль мэра Киева. А чего сразу на мэра Киева? А, возможно, есть такой поселок Боярка. Давайте, попробуем, дадим ему 2 года руководить Бояркой, а затем, если у него выйдет, даем ему Николаев, если выйдет Николаев, даем и Киев. Это логично будет. А что же мы, не зная никаких возможностей, способностей сразу говорим: давай его в президенты», - сказал Н.Азаров.