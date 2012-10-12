Азаров советует Кличко размяться на поселке, перед тем как идти в мэры Киева

Председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что лидер партии «УДАР» Виталий Кличко не имеет достаточного опыта в политике, чтобы претендовать на серьезные государственные должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил в интервью Николаевской областной государственной телерадиокомпании.

Он отметил, что в команду В.Кличко вошли бывшие чиновники, которые уже были у власти.

«Я хочу сказать, что экономика не терпит ни прорывов, ни ударов. Она нуждается в системной, целенаправленной, кропотливой, постоянной работе. Возникает вопрос, способны ли ее осуществить те люди, которые сейчас вокруг господина Кличко сформировались: господин Наливайченко, предположим, господин Пинзеник. Это же все бывшая «оранжевая» команда», - сказал Н.Азаров.

По его мнению, самому В.Кличко необходимо набраться опыта руководящей работы на разных должностях.

«Сейчас появился популярный спортсмен, вокруг этого популярного спортсмена сформировались все эти бывшие деятели, которые, собственно говоря, завалили ситуацию в стране. Кличко может быть очень талантливый спортсмен, мне всегда нравится, когда он выступает, на рингах побеждает много. Поэтому к нему есть уважение как спортсмену, но какой из него государственный деятель? Ему сначала надо попробовать на более простых вещах: я всегда говорю, что кто-то претендует на роль мэра Киева. А чего сразу на мэра Киева? А может быть есть такой поселок Боярка. Давайте попробуем, дадим ему 2 года руководить Бояркой, а потом, если у него получится, даем ему Николаев, если получится Николаев, даем и Киев. Это логично будет. А что же мы, не зная никаких возможностей, способностей сразу говорим: давай его в Президенты», - сказал Н.Азаров.

Он еще раз отметил, что важной составляющей развития Украины является стабильность, а в нестабильности и хаосе страна не сможет развиваться.