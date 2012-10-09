В ЕС решили не обсуждать до выборов вопросы отношений с Украиной

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

“Было мнение о том, чтобы вынести вопрос Украины на рассмотрение министров в понедельник, 15 октября, однако потом было решено не проводить такого обсуждения”, - сказал собеседник агентства.

“На сегодняшний день уже все сигналы сделаны, теперь остается лишь ждать, услышат ли их в Киеве”, - добавил дипломат.

15 октября в Люксембурге состоится очередное заседание Совета иностранных дел ЕС. Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, - ситуация в Беларуси и Грузии.