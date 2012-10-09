В ЕС решили не обсуждать до выборов вопросы отношений с Украиной
15:21, 09 октября 2012Политика
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Министры иностранных дел стран - членов Европейского Союза не будут обсуждать вопросы будущих отношений с Украиной до проведения выборов в Верховную Раду.
На заседании обсудят ситуацию в Беларуси и Грузии
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил европейский дипломат.
“Было мнение о том, чтобы вынести вопрос Украины на рассмотрение министров в понедельник, 15 октября, однако потом было решено не проводить такого обсуждения”, - сказал собеседник агентства.
“На сегодняшний день уже все сигналы сделаны, теперь остается лишь ждать, услышат ли их в Киеве”, - добавил дипломат.
15 октября в Люксембурге состоится очередное заседание Совета иностранных дел ЕС. Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, - ситуация в Беларуси и Грузии.
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