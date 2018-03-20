Украина – Евросоюз: пит-стоп

Икра под «Бурановских бабушек»

Курортный город встречал участников девятой ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии» пробками. Проведение форума YES миллиардера Виктора Пинчука совпало с международными гонками «летучего еврея» Евгения Червоненко. «Город не справляется с таким потоком машин. Местные, конечно, нервничают», – жаловался таксист, который вез меня в отель в центре Ялты.

Для гостей «саммита» забронировали места в нескольких гостиницах. Не простаивали даже самые дорогие номера – за 19 тысяч гривен в сутки. Встреча, как и в прошлые годы, проходила в Ливадийском дворце, который на несколько дней закрыли для туристов. Гости YES курсировали по южному берегу на арендованных автомобилях. «У моего знакомого старенький, но модный «Мерседес». Он возил иностранку. Платили около 200 долларов. Это без учета бензина», – поделился один из крымских журналистов.

Зять Кучмы угощал участников YES оладьями с красной икрой, равиоли, фуа-гра, необычными десертами и изысканными винами. А гости подпевали грузинской «шаманке» Нино Катамадзе, пританцовывали под джаз многократного обладателя «Грэмми» и не жалели ладошек для «Бурановских бабушек».

На ялтинскую встречу прибыли политики из более чем 20 стран мира: действующие и бывшие. Среди них – премьер-министр Турции Реджеп Таип Эрдоган, еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, вице-премьер России Аркадий Дворкович, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший премьер Великобритании Гордон Браун.

Страсти по Юле

Украинские чиновники два дня подряд вступали в перепалку с европолитиками, как только те вспоминали дело Тимошенко. Лишь президент Янукович, казалось, был спокоен. Гаранта дважды спрашивали о Юле, но он рассказывал о «покращенни» в экономике и не терял надежды на то, что Европа вернется к разговору об ассоциации после 28 октября.

«Сейчас у наших партнеров появились некоторые дополнительные вопросы к Украине, но я убежден, что после нынешних парламентских выборов все предостережения исчезнут, и путь к полноценной ассоциации Украины и ЕС будет пройден до конца», – заявил Янукович.

Еврокомиссар ответил: все зависит от самой Украины. «Мы хотим подписать и имплементировать соглашение об ассоциации, но сделать это сможем только в том случае, если получим подтверждения, что наши европейские ценности будут поддерживаться и уважаться в Украине», – пояснил Фюле.

Вместе с главой МИД Швеции Бильдтом и председателем комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Эльмаром Броком он тет-а-тет встречался в Ливадии с Януковичем. Представители Евросоюза заявили о необходимости разрешения вопроса выборочного правосудия для продвижения на новый уровень отношений, предусмотренный соглашением об ассоциации. «Мы выражаем сожаление, что последствия нынешней ситуации не позволят двум возможным лидерам оппозиции принимать участие в парламентских выборах в результате судебных процессов, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса», – говорится в заявлении Фюле, Бильдта и Брока.

Этот же месседж послал в ходе видеомоста из Германии председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу: «Вследствие дел, которые не соответствуют международным стандартам, госпожу Тимошенко и господина Луценко устранили от участия в выборах в Украине, убрали с политической арены… Мы до сих пор не видим политических условий для следующего шага – подписания соглашения об ассоциации. Нынешняя поляризованная атмосфера в украинской политике не содействует подписанию».

А Кондолиза Райс выразила надежду, что украинские лидеры поймут необходимость существования в стране сильной оппозиции, и передала Тимошенко письмо поддержки через ее соратника Григория Немырю.

Вечная невеста

Дискуссии о том, куда должна двигаться Украина – на Восток или на Запад, вызвала оживление среди участников встречи. Премьер-министр Николай Азаров выдал: в отношении Украины нет четкой европейской политики. «А что, существует какая-то европейская политика?» – ответил он вопросом на вопрос, как соотносит Кабмин свою деятельность с европолитикой.

На просьбу экс-президента Леонида Кучмы рассказать о политике России по отношению к Украине Азаров посетовал: на словах она построена на разделяемых Киевом принципах соседства и сотрудничества, а на деле 2,5 года украинскую экономику «душат» высокими ценами на газ. Премьер говорит: у него закипает «глухая ярость» из-за подписанного во времена предыдущего правительства газового соглашения с Россией, в результате которого дополнительные затраты на голубое топливо составляют 5 миллиардов долларов в год. «Сколько я мог бы сделать в стране полезного, если бы не переплачивал эти деньги», – сокрушался Азаров.

«Нужно перестать ходить к России с протянутой рукой. Два года выжили – и не умерли», – вставил Кучма.

«Где вы видели, чтобы президент Янукович или премьер Азаров ходили с протянутой рукой?» – парировал Николай Янович.

А россияне вновь заявили: цена на газ может быть снижена только в случае вступления Украины в Таможенный союз. «Если Украина хочет лучших условий, то, наверное, ей нужно было бы вступить в Таможенный союз», – сказал зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

«Мы предлагаем настоящую любовь, без каких-либо предварительных условий», – говорит глава правления российского банка «ВТБ» Андрей Костин.

«Любовь приходит и уходит… ЕС не предлагает вам любовь – он предлагает право и закон», – вступил в дискуссию министр иностранных дел Швеции Бильдт.

«Мы говорим об исключительном прагматизме, стратегии, это совсем другой набор фраз, набор понятий. Оно у нас так зашло – началось с легкого флирта – закончилось почти жестким порно... Господин Пинчук сказал, что это обычное развитие событий», – отметил Валерий Хорошковский, первый вице-премьер-министр Украины.

«Мы спорим: одни – на восток, другие – на запад. Мы все пытаемся выступить в роли невесты. Пытаемся замуж выйти то за Европейский Союз, но там не обещают, говорят: «Подождите, подрастите». Россия говорит: «Давай! Мы готовы вас с потрохами забрать». Я боюсь, чтобы мы так и не состарились», – подытожил позже тему любви соседних стран экс-президент Леонид Кучма.

Вера Стриж

Фото http://yes-ukraine.org/УНИАН