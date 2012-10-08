Милиция обнародовала биографию и адрес Мазурка

В документе, которым располагает ЛІГАБізнесІнформ, рассказывается о детстве и юности подозреваемого, месте его рождения, семье, а также указывается адрес проживания Мазурка в Киеве.

Помимо прочего, в милиции рассказывают об участии подозреваемого в деятельности одной из организованных-преступных группировок во Львовской области. Также в документе указаны паспортные данные разыскиваемого и описываются его личные характеристики.