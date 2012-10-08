Милиция обнародовала биографию и адрес Мазурка
19:25, 08 октября 2012Политика
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Сектор по связям с общественностью ГУМВД Украины в АР Крым обнародовал биографию подозреваемого в убийстве охранников в киевском торговом центре "Караван" Ярослава Мазурка.
Документ ЛигаБизнесИнформ
В документе, которым располагает ЛІГАБізнесІнформ, рассказывается о детстве и юности подозреваемого, месте его рождения, семье, а также указывается адрес проживания Мазурка в Киеве.
Помимо прочего, в милиции рассказывают об участии подозреваемого в деятельности одной из организованных-преступных группировок во Львовской области. Также в документе указаны паспортные данные разыскиваемого и описываются его личные характеристики.
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