Янукович говорит, что после выборов приоритеты власти не изменятся

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 80-летию Днепровской ГЭС, сообщает пресс-служба главы государства.

В.Янукович подчеркнул, что сегодня Украина вошла в финальную фазу подготовки к парламентским выборам, которая «как всегда сопровождается повышением «политической температуры» в обществе». «Но я уверен, выборы пройдут, причем я убежден, прозрачно и демократично, а стратегические приоритеты в деятельности власти останутся неизменными», - сказал он.

Прежде всего, отметил Президент, речь идет о дальнейшей модернизации и реформирования государства с целью повышения уровня жизни наших граждан.