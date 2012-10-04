Янукович говорит, что после выборов приоритеты власти не изменятся
20:59, 04 октября 2012Политика
2358 0
После завершения парламентских выборов стратегические приоритеты в деятельности власти останутся неизменными.
Виктор Янукович утверждает, что выборы пройдут прозрачно и демократично
Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 80-летию Днепровской ГЭС, сообщает пресс-служба главы государства.
В.Янукович подчеркнул, что сегодня Украина вошла в финальную фазу подготовки к парламентским выборам, которая «как всегда сопровождается повышением «политической температуры» в обществе». «Но я уверен, выборы пройдут, причем я убежден, прозрачно и демократично, а стратегические приоритеты в деятельности власти останутся неизменными», - сказал он.
Прежде всего, отметил Президент, речь идет о дальнейшей модернизации и реформирования государства с целью повышения уровня жизни наших граждан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter