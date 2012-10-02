Глава мониторингового комитета ПАСЕ уверен, что Тимошенко признают политзаключенной

На вопрос, есть ли сегодня в Украине политзаключенные, Эркель сказал, что осужденных лидеров оппозиции вполне можно назвать таковыми.

"Есть дипломатический ответ на ваш вопрос — у вас есть бывшие политики, которые сейчас в тюрьме. Я должен отметить, что Amnesty International сегодня не называет ваших лидеров оппозиции, оказавшихся за решеткой, "узниками совести". Между тем я считаю, что их вполне можно назвать политическими заключенными. При рассмотрении их дел в суде было множество нарушений. Еще я замечу, что для ответа на ваш вопрос важное значение будет иметь позиция ЕСПЧ. Решения суда по соответствующим делам еще нет, но когда оно будет, можно будет четко говорить, являются ли истцы политическими заключенными", - сказал глава мониторингового комитета ПАСЕ в интервью Коммерсанту-Украина.

Как известно, на рассмотрение ПАСЕ вынесен проект резолюции, определяющей термин "политический заключенный". По мнению Эркеля украинские лидеры попадут под устанавливаемые этим документом рамки.

"Мой ответ — безусловно да. Резолюция, о которой вы говорите, будет рассмотрена в ПАСЕ в среду. Ее текст хотя и не слишком длинный, но довольно непростой для членов Парламентской ассамблеи. И я уверен, что при ее рассмотрении в ПАСЕ будут работать адвокаты, лоббисты противоположных подходов, так что резолюция может измениться как в одну, так и в другую сторону. Тем не менее я полагаю, что после принятия этого документа ответом на ваш вопрос (попадут ли осужденные украинские оппозиционеры под категорию политзаключенных - ред.) останется "да", - подсуммировал Глава мониторингового комитета ПАСЕ.