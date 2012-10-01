Экс-посол США: сближение Украины с Россией поставит под удар суверенитет страны

Такое мнение он выразил в Вашингтоне во время дискуссии «Украина перед критическими вызовами», которая прошла в Институте Брукингса, сообщает «Голос Америки».

По словам С.Пайфера, свертывание демократии в Украине может обернуться кризисом государства. Из-за ухудшения отношений с Европой и США Киев останется наедине с Россией, которая настроена подчинить Украину своему влиянию, считает он.

С.Пайфер заявил, что правительство Украины блефует в отношениях с Западом, когда делает вид, что готово сближаться с Россией, если Европа и США будут настаивать на своем. По его словам, мнение украинской власти, что геополитическая важность Украины заставит Запад закрыть глаза на событии в Украине, является ошибкой.

"Для украинского правительства, для Януковича и его круга, сближение (с Россией) – плохой шаг в общеэкономическом измерении, в измерении личного бизнеса. Это также поставит под удар и суверенитет страны. "Уступки" Западу ничем таким Януковичу не грозят. Поэтому если Запад понимает ситуацию, то назовет позицию Януковича блефом", - отметил С.Пайфер.