Азаров завидует Беларуси, потому что там выборы уже прошли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

«Мы приветствуем то, что вы прошли выборы, сформировали свою новую законодательную власть, и теперь можете двигаться дальше, ничто вас теперь не сдерживает. Мы, наоборот, находимся в стадии выборов – 28 октября у нас будут выборы в наш парламент. И поэтому в стране кипит, бурлит соответствующая работа», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что, как премьер-министр, практически не принимает участия в предвыборной кампании.

«Но политические силы у нас в этом отношении работают», - подчеркнул он.

Он также отметил, что Украину удовлетворяет тот уровень взаимодействия и понимания, которые существуют между президентами Украины и Беларуси, а также между правительствами двух стран.