Оппозиция требует, чтобы власть отчиталась за выполнение бюджета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня лидер Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции в Хмельницком.

“В настоящее время появилась информация, что дефицит государственного бюджета вырос в три раза и составляет 16 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Кроме того, Госстат зафиксировал реальное падение размера средней заработной платы – на 78 гривен. Промышленное производство упало на 5 процентов. Таким образом, у нас сложилась очень печальная экономическая картина и мы требуем от Президента и правительства доложить, как будет выполняться госбюджет до конца года”, - сказал он.

А.Яценюк также выразил обеспокоенность ситуацией по выплате заработных плат бюджетникам, учителям и врачам.

Он также добавил, что в настоящее время неизвестным остается курс гривни относительно доллара, который будет заложен в государственном бюджете на следующий год.

“Однако руководитель фракции регионов Ефремов заявил, что курс вырастет до 8,4 гривен за доллар. Не думаю, что он специалист по банковскому делу, но, считаю, что что-то слышал о падении курса национальной денежной единицы”, - отметил А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился более чем в три раза - до 16,655 млрд грн.

Справка УНИАН. По закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда – 319,651 млрд грн, расходы – 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда – 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза увеличения ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.