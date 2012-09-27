27 сентября 2012 года, в 11:00 возле Национального банка Украины (ул. Институтская, 9) начнётся акция «Мошеннические кредитные союзы – под запрет!». Обманутые вкладчики кредитных союзов требуют законодательно запретить деятельность кредитных союзов.

Национальный банк Украины в сентябре 2012 г. выступил с инициативой стать регулятором кредитных союзов, реорганизовать часть союзов в кооперативные банки, а остальные лишить возможности привлекать депозиты населения.

К участникам акции выйдут руководители Национального банка Украины.

Организаторы акции – общественная организация «Ассоциация защиты прав вкладчиков», гражданская кампания «Форум спасения Киева».

Контактное лицо: Виталий Черняховский

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