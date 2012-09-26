Журавский не сможет так просто отозвать свой «закон о клевете»

Как разъясняет ЛигаЗакон, согласно ст.104 Регламента ВР, депутат не имеет права отозвать проект после включения такого законопроекта в повестку дня сессии Верховной Рады. И только до его принятия в первом чтении проект может быть отозван по решению Рады и снят с рассмотрения. В противном случае, это возможно только через принятие постановления ВР об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии проекта в первом чтении.

Как сообщалось, вчера Журавский заявил, что решил отозвать свой законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)».

«Взвесив все обстоятельства и исходя из государственных интересов, я принял решение отозвать свой законопроект. Я понимаю, что накануне выборов в Верховную Раду любая инициатива восприниматься как минимум с опаской и недоверием», - заявил В. Журавский.