Журавский не сможет так просто отозвать свой «закон о клевете»
Народный депутат (фракция Партии регионов) Виталий Журавский не сможет просто отозвать свой скандальный законопроект.
Как разъясняет ЛигаЗакон, согласно ст.104 Регламента ВР, депутат не имеет права отозвать проект после включения такого законопроекта в повестку дня сессии Верховной Рады. И только до его принятия в первом чтении проект может быть отозван по решению Рады и снят с рассмотрения. В противном случае, это возможно только через принятие постановления ВР об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии проекта в первом чтении.
Как сообщалось, вчера Журавский заявил, что решил отозвать свой законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)».
«Взвесив все обстоятельства и исходя из государственных интересов, я принял решение отозвать свой законопроект. Я понимаю, что накануне выборов в Верховную Раду любая инициатива восприниматься как минимум с опаской и недоверием», - заявил В. Журавский.