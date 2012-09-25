Депутат отзывает свой скандальный закон об уголовном наказании за клевету

Об этом сообщается на сайте партии.

В.Журавский сообщает, что зарегистрировал проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в первом чтении проекта Закона Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека.

«Взвесив все обстоятельства и исходя из государственных интересов, я принял решение отозвать свой законопроект. Я понимаю, что накануне выборов в Верховную Раду любая инициатива восприниматься как минимум с опаской и недоверием», - заявил В. Журавский.

Он подчеркнул, что надеется на поддержку со стороны парламента этого постановления. По словам депутата, он остается на тех же политических позициях и считает давно назревшей необходимость усиления ответственности за клевету.

«Я решил сегодня снять этот вопрос юридически, но не политически. Я остаюсь на тех же политических позициях и убеждениях: в обществе давно назрела необходимость усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство каждого человека, а не только политика», - пояснил парламентарий.