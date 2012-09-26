Азаров пригрозил чиновникам увольнением за холодные батареи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в среду, 26 сентября, на заседании Кабинета министров.

«С первой декады октября отопительный сезон должен поэтапно стартовать по всей стране», – сказал Н.Азаров.

Он обратил особое внимание на необходимость бесперебойного снабжения населения и всех учреждений теплом и горячей водой.

«Главное, чтобы было тепло и горячая вода в больницах, поликлиниках, школах, детских садиках, многоквартирных домах. Чтобы отапливались помещения, а не асфальт, под которым проходят теплосети. Потому что с такой ценой на газ - это слишком дорогая роскошь. Предупреждаю всех, чтобы потом никто не обижался. И если хоть один детский садик или больница окажутся без тепла, то руководители, которые за этот участок отвечают, будут уволены с работы без лишних разговоров», – сказал Н.Азаров.

Он поручил профильным министерствам и ведомствам в оставшееся до начала отопительного сезона время еще раз проверить готовность объектов к осенне-зимнему периоду.

Как сообщал ранее УНИАН, по информации пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 1 сентября в Украине к предстоящему отопительному сезону было подготовлено с выдачей паспортов готовности более 184 тыс. жилых домов, что составляет 89,4% жилого фонда страны.

Высокие показатели по комплексной подготовке домов к зиме зафиксированы в Днепропетровской области (100%), низкие показатели – в Луганской (77,5%) и Херсонской областях (79,8%).

Также к отопительному сезону подготовлено 92,8% котельных (22 тысячи). В Днепропетровской и Запорожской областях уровень готовности котельных достиг 100%. Низкие показатели подготовки котельных наблюдаются в Сумской (86,5%) и Луганской (85,5%) областях.

В министерстве отметили, что наилучшие показатели по ремонту и замене водопроводных сетей - в Днепропетровской (100%) и Запорожской (100%) областях. Самые низкие показатели - в Луганской (80,8%) и Черновицкой (83,1%) областях. В Днепропетровской области работы по ремонту и замене канализационных сетей выполнены в полном объеме. Самый низкий показатель по данному виду работ в Херсонской области (75%).

Всего в стране подготовить к осенне-зимнему периоду предусмотрено 207 285 жилых домов, в том числе 176 926 жилых домов коммунальной собственности, 18 681 жилой дом ОСМД и ЖСК, 1 588 жилых домов коллективной собственности и 10 900 домов ведомственного жилого фонда.