Клюев говорит, что порядок формирования избиркомов следует изменить - в будущем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Клюева.

По его словам, уже сегодня очевидны некоторые недостатки, например, в порядке формирования окружных комиссий. «Когда шла подготовка закона, Партия регионов предлагала, чтобы в окружные комиссии входили по 3 представителя от каждой политической силы, которая имеет фракцию в парламенте. Тогда от всех нынешних парламентских партий в каждой комиссии было бы 15 человек, а 3 оставшиеся места разыгрывались бы на жеребьевке между другими участниками избирательного процесса. По нашему мнению, при таком порядке была бы обеспечена реальная конкуренция и взаимный контроль мощных политических сил, способных обеспечить свое представительство во всех регионах», - сказал А.Клюев.

Однако, отметил он, представители оппозиции были категорически против такого порядка и настаивали на том, чтобы политические силы, которые имеют фракции в Верховной Раде, делегировали в избирательные комиссии только по одному представителю, а остальные 13 мест выносились на жеребьевку. «К сожалению, этот вариант и был принят. Но в результате жеребьевки представительство в комиссии получили небольшие политические силы, которые не имеют реальных шансов бороться за места в парламенте, и, что важно, не имеют возможности делегировать своих реальных представителей в разные регионы Украины. А крупные партии имеют только по одному представителю в комиссиях, что значительно осложняет возможности взаимного контроля за соблюдением законности избирательного процесса», - сказал А.Клюев.

Однако, по словам А.Клюева, в целом только по результатам избирательной кампании можно будет с уверенностью и системно говорить о необходимости изменений в избирательное законодательство.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в ЦИК состоялась жеребьевка по партийному представительству в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатам жеребьевки ОИК сформированы из представителей 19 непарламентских партий, которые принимают участие в выборах, и пяти парламентских партий.

В частности, в каждой из 225 ОИК представлены непарламентские политические партии: «Молодежь к власти», «Украина – Русь единая», «Народно-трудовой союз», «Братство».

В то же время в состав ни одной из ОИК не попал ни один из представителей партий «УДАР Виталия Кличко» и «ВО «Свобода».

13 сентября Центральная избирательная комиссия внесла изменения в свое постановление "О порядке проведения жеребьевки по включению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий по проведению выборов народных депутатов", которое было принято 17 мая.